Serie B, Pisa-Chievo Verona: Marconi e quella frase razzista a Obi, l’attaccante è stato deferito (Di lunedì 8 febbraio 2021) Michele Marconi è stato deferito.Ad un mese e mezzo dalla frase razzista che l'attaccante del Pisa avrebbe pronunciato rivolgendosi al centrocampista nigeriano Joel Obi, il procuratore federale Giuseppe Chinè ha deciso di deferire il calciatore, "per aver utilizzato parole di contenuto discriminatorio e denigratorio per motivi di razza nei confronti dell'avversario".Nel dettaglio, Marconi si sarebbe rivolto all’avversario con l’espressione "La rivolta degli schiavi". Il fatto è accaduto lo scorso 22 dicembre nel corso della partita valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B tra Pisa e Chievo Verona. Dopo il triplice fischio, il club veneto aveva denunciato l'episodio. "Niente di ... Leggi su mediagol (Di lunedì 8 febbraio 2021) Michele.Ad un mese e mezzo dallache l'attaccante delavrebbe pronunciato rivolgendosi al centrocampista nigeriano Joel Obi, il procuratore federale Giuseppe Chinè ha deciso di deferire il calciatore, "per aver utilizzato parole di contenuto discriminatorio e denigratorio per motivi di razza nei confronti dell'avversario".Nel dettaglio,si sarebbe rivolto all’avversario con l’espressione "La rivolta degli schiavi". Il fatto è accaduto lo scorso 22 dicembre nel corso della partita valida per la quattordicesima giornata del campionato diB tra. Dopo il triplice fischio, il club veneto aveva denunciato l'episodio. "Niente di ...

... che tornerà in campo con le altre protagoniste della Serie B nel turno infrasettimanale di domani e dopodomani. I campani se la vedranno contro il Pisa : "Siamo attesi dall'ennesima partita ...

SALERNO - Non c'è un attimo di respiro per la Salernitana, che tornerà in campo con le altre protagoniste della Serie B nel turno infrasettimanale di domani e dopodomani. I campani se la vedranno cont ...

