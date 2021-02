Serie B, designazioni arbitrali 22a giornata: Ascoli-Frosinone a Ros, Empoli-Pescara… (Di lunedì 8 febbraio 2021) Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti e dei IV Ufficiali che dirigeranno le gare valide per la 3ª giornata di ritorno del Campionato di Serie B 2020/21 in programma martedì 9 febbraio.Ascoli – Frosinone h. 21.00ROSTOLFO – MACADDINOIV: VOLPICHIEVO – REGGIANA Mercoledì 10/02 h. 21.00MARINIFIORE – ROSSI M.IV: SACCHICITTADELLA – COSENZA h. 19.00ROBILOTTATARDINO – RUGGIERIIV: ILLUZZIEmpoli – PESCARA h. 19.00SERRAMIELE – MOKHTARIV: MARINELLILECCE – BRESCIA h. 19.00CALVARESEBERTI – DI GIOIAIV: FOURNEAULR VICENZA – MONZA h.19.00RAPUANORANGHETTI – LOMBARDIIV: MAGGIONIPISA – SALERNITANA h. 19.00PRONTERAMARGANI – SECHIIV: CAMPLONEREGGINA – V. ENTELLA Mercoledì 10/02 h. 19.00MASSAMORO – DELLA CROCEIV: MARCHETTISPAL – PORDENONE h. 19.00DI BELLODE MEO – VONOIV: AMABILEVENEZIA – CREMONESE h. ... Leggi su mediagol (Di lunedì 8 febbraio 2021) Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti e dei IV Ufficiali che dirigeranno le gare valide per la 3ªdi ritorno del Campionato diB 2020/21 in programma martedì 9 febbraio.h. 21.00ROSTOLFO – MACADDINOIV: VOLPICHIEVO – REGGIANA Mercoledì 10/02 h. 21.00MARINIFIORE – ROSSI M.IV: SACCHICITTADELLA – COSENZA h. 19.00ROBILOTTATARDINO – RUGGIERIIV: ILLUZZI– PESCARA h. 19.00SERRAMIELE – MOKHTARIV: MARINELLILECCE – BRESCIA h. 19.00CALVARESEBERTI – DI GIOIAIV: FOURNEAULR VICENZA – MONZA h.19.00RAPUANORANGHETTI – LOMBARDIIV: MAGGIONIPISA – SALERNITANA h. 19.00PRONTERAMARGANI – SECHIIV: CAMPLONEREGGINA – V. ENTELLA Mercoledì 10/02 h. 19.00MASSAMORO – DELLA CROCEIV: MARCHETTISPAL – PORDENONE h. 19.00DI BELLODE MEO – VONOIV: AMABILEVENEZIA – CREMONESE h. ...

