Semifinali Coppa Italia | Mariani arbitra Juventus-Inter | La Penna Atalanta-Napoli

Leggi su sportface

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Sarà Mauriziodella sezione di Aprilia a dirigere domani sera, all’Allianz Stadium, il ritorno della semifinale difrasarà coadiuvato da Bindoni e Paganessi, con Chiffi come quarto uomo e al Var Valeri e Giallatini.ha già diretto in questa stagione l’in occasione del derby di campionato dello scorso ottobre, che ha visto i nerazzurri sconfitti 2-1. Nessun incrocio invece con la. Per, in programma invece mercoledì al Gewiss Stadium, è stato designato Federico Ladi Roma. Assistenti di linea Longo e Baccini, quarto uomo Pasqua, al Var Irrati e Cecconi. Lain questa ...