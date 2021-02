Secondo Landini «con Draghi possiamo far uscire l’Italia dalla precarietà del lavoro»

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 8 febbraio 2021) «Confardel». Lo dice a Repubblica Maurizio, segretario generale della Cgil, in vista dell’incontro tra il presidente del Consiglio incaricato e le parti sociali. Non c’è ancora una data fissata sul calendario, ma il confronto ci sarà e questa è la notizia importante. Perché,il leader della Cgil, i 209 miliardi in arrivo dall’Europa serviranno a «creare nuovi posti didi qualità per i giovani, le donne, per il Mezzogiorno. Questo è il vero obiettivo e non a caso, proprio il professorha parlato di ricostruzione dell’unità del Paese. Io aggiungo: dell’unità sociale del Paese. Dobbiamo fare in ...