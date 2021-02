Se anche il Papa chiede alle famiglie di fare più figli (Di lunedì 8 febbraio 2021) Fabio Marchese Ragona L'invito è stato chiarissimo: fate figli, se volete che l'Italia abbia un futuro, non perdiamo altro tempo, la situazione è preoccupante L'invito è stato chiarissimo: fate figli, se volete che l'Italia abbia un futuro, non perdiamo altro tempo, la situazione è preoccupante. Papa Francesco, dalla finestra del suo studio, ieri mattina, al termine dell'Angelus domenicale ha fatto un appello, che a molti forse sarà sembrato anche un po' anacronistico, ma che in realtà è la base da cui partire per un vero «Recovery plan» post-pandemia: «Esploda una primavera di bambine e bambini per uscire da questo inverno demografico che stiamo vivendo». Francesco ha ragione da vendere per mille motivi: siamo in un chiaro scenario da dopoguerra, fatto di morti, preoccupazione, di suicidi per le ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 8 febbraio 2021) Fabio Marchese Ragona L'invito è stato chiarissimo: fate, se volete che l'Italia abbia un futuro, non perdiamo altro tempo, la situazione è preoccupante L'invito è stato chiarissimo: fate, se volete che l'Italia abbia un futuro, non perdiamo altro tempo, la situazione è preoccupante.Francesco, dalla finestra del suo studio, ieri mattina, al termine dell'Angelus domenicale ha fatto un appello, che a molti forse sarà sembratoun po' anacronistico, ma che in realtà è la base da cui partire per un vero «Recovery plan» post-pandemia: «Esploda una primavera di bambine e bambini per uscire da questo inverno demografico che stiamo vivendo». Francesco ha ragione da vendere per mille motivi: siamo in un chiaro scenario da dopoguerra, fatto di morti, preoccupazione, di suicidi per le ...

