“Scusate, sono stato impegnato”. Gerry Scotti, la sua prima foto da nonno diventa virale: eccolo a passeggio con la nipotina Virginia (Di lunedì 8 febbraio 2021) Una foto dolcissima quella che ha postato sul suo profilo Instagram Gerry Scotti che si mostra per la prima volta al mondo social nella veste di nonno. Il popolare conduttore tv Mediaset, 64 anni, è diventato nonno nel dicembre 2020. Il figlio Edoardo Scotti e la moglie di questi Ginevra Piola hanno dato alla luce una bimba, la sua prima nipotina chiamata Virginia proprio in onore del nonno Gerry; il conduttore all’anagrafe in realtà si chiama Virginio Scotti. Domenica mattina 7 febbraio 2021 Scotti posta la sua prima apparizione pubblica nelle vesti di nonno. Scrive: “Da un po’ non ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 8 febbraio 2021) Unadolcissima quella che ha posul suo profilo Instagramche si mostra per lavolta al mondo social nella veste di. Il popolare conduttore tv Mediaset, 64 anni, ètonel dicembre 2020. Il figlio Edoardoe la moglie di questi Ginevra Piola hanno dato alla luce una bimba, la suachiamataproprio in onore del; il conduttore all’anagrafe in realtà si chiama Virginio. Domenica mattina 7 febbraio 2021posta la suaapparizione pubblica nelle vesti di. Scrive: “Da un po’ non ...

