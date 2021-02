Scuole, no della Fortini a nuovi provvedimenti: “Assembramenti? Mancanza di rispetto” (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Domani alle 18:00 si riunirà l’Unità di crisi, ma io non sono favorevole a nuovi provvedimenti“. Così in una diretta social Lucia Fortini, assessore alla scuola della Regione Campania si dice contraria a qualsiasi tipo di ordinanza sulla chiusura delle Scuole come sta invece pensando di fare Vincenzo De Luca. “La cosa più importante per la scuola in questo momento – dice la Fortini – è continuità e tranquillità. Molti di voi obietteranno che attualmente queste due condizioni vengono meno, soprattutto quando ci sono casi di positività all’interno degli Istituti scolastici“. Sulla scuola Primaria: “La strada da seguire è di attendere quello che accadrà rispetto al nuovo Governo che si sta insediando e vedere chi saranno i ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Domani alle 18:00 si riunirà l’Unità di crisi, ma io non sono favorevole a“. Così in una diretta social Lucia, assessore alla scuolaRegione Campania si dice contraria a qualsiasi tipo di ordinanza sulla chiusura dellecome sta invece pensando di fare Vincenzo De Luca. “La cosa più importante per la scuola in questo momento – dice la– è continuità e tranquillità. Molti di voi obietteranno che attualmente queste due condizioni vengono meno, soprattutto quando ci sono casi di positività all’interno degli Istituti scolastici“. Sulla scuola Primaria: “La strada da seguire è di attendere quello che accadràal nuovo Governo che si sta insediando e vedere chi saranno i ...

