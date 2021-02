Scuole chiuse per fermare il Covid, la petizione DAD x tutti supera le 11mila firme. Lettera (Di lunedì 8 febbraio 2021) Inviata da Egidio Privitera - Sig. Presidente Draghi , le scriviamo questa Lettera aperta , in questo difficile momento , perché siamo convinti che Lei sia la persona giusta per risolvere i problemi gravi dell’Italia ed abbiamo per Lei grande stima ed ammirazione . L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 8 febbraio 2021) Inviata da Egidio Privitera - Sig. Presidente Draghi , le scriviamo questaaperta , in questo difficile momento , perché siamo convinti che Lei sia la persona giusta per risolvere i problemi gravi dell’Italia ed abbiamo per Lei grande stima ed ammirazione . L'articolo .

matteosalvinimi : Scuole chiuse, record di morti per Covid, attività in ginocchio e disoccupazione da record: eppure la maggioranza d… - Avvenire_Nei : Covid-19. Scuole chiuse, niente mensa: 370 milioni di bimbi alla fame - WRicciardi : Variante inglese, focolaio a Corzano: più di 100 contagi su 1.400 abitanti. Chiuse le scuole - ggarzen : @creuscher per dire, c’erano le scuole chiuse e le strade erano pulite, hanno riaperto ed è una strage di mascherin… - rep_napoli : Maltempo: allerta arancione, domani chiuse scuole a Salerno [di Andrea Pellegrino] [aggiornamento delle 20:43] -