Scozia, la campagna elettorale nel segno dell'indipendenza (Di martedì 9 febbraio 2021) Nonostante non tramonti l'ipotesi rinvio causa Covid (anche per le elezioni in Galles e a Londra), la Scozia entra nel vivo della campagna per le elezioni politiche del 6 maggio. Il partito indipendentista attualmente al governo, lo Scottish National Party, otterrà certamente la maggioranza. Tuttavia, grande rilevanza avranno le dimensioni di questa vittoria: se l'Snp ottenesse la maggioranza assoluta dei voti, la via che porta all'indipendenza di Edimburgo risulterebbe segnata. DA SFONDO alla campagna elettorale fanno anzitutto il Covid-19 e … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Scozia campagna Gran Bretagna nella morsa di neve e gelo, disagi nei trasporti

... in varie parti del Paese, soprattutto in Scozia. Ne risente anche il trasporto ferroviario, con ... Il maltempo ha colpito anche la campagna vaccinale anti - Covid: alcuni centri sono stati chiusi in ...

Neve e gelo portati dalla tempesta Darcy hanno provocato forti disagi in Gran Bretagna, soprattutto nei trasporti. E se Londra è già imbiancata, le previsioni meteo indicano l'arrivo di altre precipit ...

