Sconcerti | “Il Napoli ha sbagliato epoca | la modernità non serve È tornato il calcio all’italiana”

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Mariosul Corriere della Sera scrive: “Torna il, lanon”. Parla della Juve ma non solo. L’effetto più importante è che la Juve ha chiuso il suo viaggio intorno a se stessa dandosi un andamento piuttosto italiano. Il brutto neologismo dice che si è Allegrizzata, ha restituito cioè ilentusiasta del Pirlo iniziale alla ragione che prevede equilibrio in fase difensiva e in mezzo al campo, due cose non indipendenti. L’Inter ha sempre fatto così, infatti ha vinto molte partite ma non ha mai convinto. C’è poi il Milan che è l’evoluzione delitaliano, non a caso Pioli è un ex difensore di classe, sembrava il nuovo Scirea, ha il compromesso tattico nella pelle. Il Milan gioca semplice. E questo ha portato grandi ...