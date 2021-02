Sciuker Frames, firmati nuovi contratti per 3,5 milioni di euro (Di lunedì 8 febbraio 2021) (Teleborsa) – Sciuker Frames, società quotata all’AIM Italia e attiva nella produzione di finestre ecosostenibili e nella realizzazione di interventi di riqualificazione energetica, ha sottoscritto due nuovi contratti d’appalto dal valore complessivo lordo pari a 3,47 milioni di euro per l’esecuzione dei lavori di riqualificazione energetica di due nuovi complessi residenziali. L’operazione è stata portata a termine tramite la controllata Sciuker Ecospace e rappresenta la firma del 25esimo e 26esimo contratto di appalto, con l’acquisito da inizio 2021 che ammonta a 10,92 milioni di euro. La società ha quindi realizzato per il 73% il suo target di acquisto trimestrale di 15 milioni di ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 8 febbraio 2021) (Teleborsa) –, società quotata all’AIM Italia e attiva nella produzione di finestre ecosostenibili e nella realizzazione di interventi di riqualificazione energetica, ha sottoscritto dued’appalto dal valore complessivo lordo pari a 3,47diper l’esecuzione dei lavori di riqualificazione energetica di duecomplessi residenziali. L’operazione è stata portata a termine tramite la controllataEcospace e rappresenta la firma del 25esimo e 26esimo contratto di appalto, con l’acquisito da inizio 2021 che ammonta a 10,92di. La società ha quindi realizzato per il 73% il suo target di acquisto trimestrale di 15di ...

