Sciopero nazionale trasporto pubblico 8 e 9 febbraio, ecco gli orari (Di lunedì 8 febbraio 2021) È stato indetto uno Sciopero nazionale dei trasporti oggi 8 e domani 9 febbraio proclamato da Cisl, Gcil, Uil trasporti, Faisa, Ugl. Oggi protestano i lavoratori del trasporto pubblico locale che ancora aspettano il rinnovo del contratto scaduto da più di tre anni. Autobus, funicolari e tram in particolare Ateb e Teb hanno informato i cittadini che potrebbero esserci disservizi e disagi. Protesta per mancato rinnovo dei contratti Le associazioni sindacaliste affermano "La protesta è stata confermata dopo che le associazioni datoriali del settore Asstra, Agens e Anav, non hanno raccolto i nostri appelli a riprendere il confronto sul contratto nazionale scaduto da più di tre anni e non rimuovendo la pregiudiziale sul riconoscimento economico del triennio scaduto".

