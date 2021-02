Sci, Mondiali Cortina 2021: l’emozionante cerimonia di inaugurazione (Di lunedì 8 febbraio 2021) I Mondiali di sci alpino di Cortina D’Ampezzo sono ufficialmente cominciati, dopo la cerimonia inaugurale di ieri, domenica 7 febbraio. Dall’8 al 21 febbraio al via l’appuntamento clou della stagione sulle piste. Cinque le piste iridate per due settimane di gara con circa 600 atleti di 70 nazioni. Purtroppo però, la troppa neve ha bloccato subito la gara iniziale, ovvero la combinata femminile prevista per le 14.30 (dopo già un rinvio per le condizioni meteo) Mondiali di sci a Cortina, cerimonia di Apertura Nannini e Gabbani aprono la cerimonia Gianna Nannini con “Sei nell’anima” e “Meravigliosa Creatura”, Francesco Gabbani e Alfa hanno cantato sul palco della cerimonia d’apertura domenica, in un’atmosfera emozionante con un filmato che ... Leggi su iodonna (Di lunedì 8 febbraio 2021) Idi sci alpino diD’Ampezzo sono ufficialmente cominciati, dopo lainaugurale di ieri, domenica 7 febbraio. Dall’8 al 21 febbraio al via l’appuntamento clou della stagione sulle piste. Cinque le piste iridate per due settimane di gara con circa 600 atleti di 70 nazioni. Purtroppo però, la troppa neve ha bloccato subito la gara iniziale, ovvero la combinata femminile prevista per le 14.30 (dopo già un rinvio per le condizioni meteo)di sci adi Apertura Nannini e Gabbani aprono laGianna Nannini con “Sei nell’anima” e “Meravigliosa Creatura”, Francesco Gabbani e Alfa hanno cantato sul palco dellad’apertura domenica, in un’atmosfera emozionante con un filmato che ...

zaiapresidente : ??? Cortina2021, si comincia! Oggi alle 18 la cerimonia di inaugurazione dei Mondiali di sci. - poliziadistato : #Cortina2021 hanno inizio i mondiali di sci alpino con la cerimonia di inaugurazione che sarà trasmessa in diretta… - Antonio_Tajani : In bocca al lupo a tutti gli atleti che prenderanno parte ai mondiali di sci alpino a #Cortina2021. Una vetrina imp… - LaStampaTV : VIDEO | Cortina 2021: i Mondiali di sci tornano in Italia - infoitsport : Mondiali di sci di Cortina, annullata la prima gara e inizio rimandato: troppa neve in pista -