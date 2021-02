Sci alpino, Mondiali Cortina 2021: combinata alpina femminile, Vlhova e Shiffrin da battere. Ma Italia e Svizzera.. (Di lunedì 8 febbraio 2021) Un trono per sei. E tante outsider. Sarà un grande spettacolo, comunque vada. Dopo una lunga attesa, e la Cerimonia d’Apertura tenutasi ieri sera sotto una fitta pioggia, finalmente ci siamo! E’ giunto il momento degli attesissimi Campionati Mondiali di Cortina d’Ampezzo 2021, 46edizione assoluta, sesta in Italia. La “Perla delle Dolomiti” apre il sipario sulla kermesse iridata, e lo fa con una prova subito molto interessante: la combinata femminile. Si inizierà alle ore 11.00 con lo slalom, mentre alle ore 14.30 toccherà alla prova tecnica, il superG. Il programma è stato invertito per consentire agli organizzatori di avere più tempo per pulire al meglio la pista del superG, ovviamente più lunga di quello dello slalom, che si disputa sulla Rumerlo, tratto finale della Olympia delle ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 febbraio 2021) Un trono per sei. E tante outsider. Sarà un grande spettacolo, comunque vada. Dopo una lunga attesa, e la Cerimonia d’Apertura tenutasi ieri sera sotto una fitta pioggia, finalmente ci siamo! E’ giunto il momento degli attesissimi Campionatidid’Ampezzo, 46edizione assoluta, sesta in. La “Perla delle Dolomiti” apre il sipario sulla kermesse iridata, e lo fa con una prova subito molto interessante: la. Si inizierà alle ore 11.00 con lo slalom, mentre alle ore 14.30 toccherà alla prova tecnica, il superG. Il programma è stato invertito per consentire agli organizzatori di avere più tempo per pulire al meglio la pista del superG, ovviamente più lunga di quello dello slalom, che si disputa sulla Rumerlo, tratto finale della Olympia delle ...

poliziadistato : #Cortina2021 hanno inizio i mondiali di sci alpino con la cerimonia di inaugurazione che sarà trasmessa in diretta… - cortinadolomiti : -1 all'inizio dei Mondiali di Sci Alpino!?? ?? Chiara Panfili #mycortina #cortinadolomiti #cortinadampezzo… - Coninews : Cortina d’Ampezzo è pronta per due settimane di pura magia. ?? Con una cerimonia suggestiva, dominata dall’unicità… - infoitsport : Sci alpino oggi, Mondiali: orari, tv, programma, pettorali combinata donne - infoitsport : LIVE Sci alpino, Combinata donne Mondiali in DIRETTA: Marta Bassino e Federica Brignone ci provano per la medaglia! -