Sci alpino, Malagò: "Sofia Goggia molto amareggiata, ma avrà nuovi stimoli" (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il presidente del Coni Giovanni Malagò ha parlato ai microfoni di Sky Sport riguardo alla campionessa di sci Sofia Goggia e al suo infortunio a Garmisch, che l'ha costretta a saltare i Mondiali di Cortina: "Sofia Goggia è molto amareggiata, ha vinto quattro discese su cinque in questa stagione e questa è una pista che adora. Penso che il destino di Sofia sia segnato da spaventose cadute e poi dalla sua forza di stupirci come ha fatto in Corea e in questa stagione. Questo infortuno gli allungherà la carriera, gli porterà degli stimoli nuovi". SportFace.

