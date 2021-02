Sci alpino | i pettorali delle italiane in gara Mondiali 9 febbraio Orari | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Dovrebbe cominciare domani, finalmente, il Campionato Mondiale 2021 di scia Cortina d’Ampezzo. L’appuntamento più importante della stagione preolimpica, per il Circo Bianco, si aprirà dunque martedì 9con il super-G femminile a partire dalle ore 13.00. Grande attesa per l’assegnazioneprime medaglie iridate, con l’Italia pronta a recitare un ruolo da protagonista grazie al quartetto formato da Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni e Francesca Marsaglia (in ordine di pettorale). La competizione verrà trasmessa in diretta tv su Eurosport 2 e Rai 2, mentre la direttadell’evento sarà disponibile su Eurosport Player e Rai Play. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dellainaugurale deidi Cortina con aggiornamenti costanti in ...