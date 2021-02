Sci alpino | cambia il calendario dei Mondiali! SuperG maschile spostato | nuovo programma | date | orari | tv

(Di lunedì 8 febbraio 2021)cambio dia Cortina in vista della seconda giornata (ma di fatto la prima di gara, a causa della cancellazione odierna della combinata femminile) dei Campionati Mondiali 2021 di sci. Il, originariamente indomani alle ore 13.00 sulla pista Vertigine, è stato infatti rinviato a giovedì 11 febbraio (ore 11.30), mentre è stato confermato al momento l’o di partenza delfemminile. Le donne dovrebbero infatti aprire i battenti della rassegna iridata domani alle ore 10.30 (ma non va esclusa un possibile ricollocamento alle 13.00), per la prima gara ufficiale di questo Mondiale italiano. Il quartetto azzurro formato da Federica Brignone, Marta Bassino, Elena Curtoni e Francesca Marsaglia andrà a ...

Pres_Casellati : Forza Cortina! Capitale mondiale dello sci alpino!In bocca al lupo a tutti gli atleti impegnati sulle nostre Dolomi… - poliziadistato : #Cortina2021 hanno inizio i mondiali di sci alpino con la cerimonia di inaugurazione che sarà trasmessa in diretta… - _Carabinieri_ : Nel segno del Tricolore, trasportato dagli sciatori dell’Arma dei #carabinieri, hanno avuto ufficialmente inizio i… - LaNotPontina : Poste Italiane comunica che in data 7 febbraio 2021 viene emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico un francobo… - sportface2016 : #Sci alpino, #Malagò su Sofia #Goggia: 'Molto amareggiata ma avrà nuovi stimoli' -

Il super-G maschile in programma originariamente martedì 9 febbraio alle ore 11.30 ai Mondiali di Cortina 2021 di sci alpino è stato spostato ufficialmente a giovedì 11 febbraio per ragioni legate all ...