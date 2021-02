Scappo dai social? Arriva la nuova tendenza dei vip - (Di lunedì 8 febbraio 2021) Roberta Damiata C'è chi come Meghan Markle ha deciso di chiudere i suoi profili social e chi come Selena Gomez dopo essere stata molto male non legge più i commenti. Essere "offline" sembra quindi essere la nuova tendenza Delusi dal troppo “odio” ricevuto o stanchi di postare ogni giorno, sono sempre più le star, soprattutto straniere, che decidono di abbandonare i social. Una controtendenza portata avanti solo per per un giorno anche da Kim Kardashian che con i social ha fatto la sua fortuna. Una protesta? Forse. Principalmente un modo di riappropriarsi della propria vita senza necessariamente metterla in mostra in un balcone virtuale. O anche un modo per dire basta a chi, nascosto dietro l’anonimato di una tastiera, dà sfogo alle proprie frustrazioni attaccando ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 8 febbraio 2021) Roberta Damiata C'è chi come Meghan Markle ha deciso di chiudere i suoi profilie chi come Selena Gomez dopo essere stata molto male non legge più i commenti. Essere "offline" sembra quindi essere laDelusi dal troppo “odio” ricevuto o stanchi di postare ogni giorno, sono sempre più le star, soprattutto straniere, che decidono di abbandonare i. Una controportata avanti solo per per un giorno anche da Kim Kardashian che con iha fatto la sua fortuna. Una protesta? Forse. Principalmente un modo di riappropriarsi della propria vita senza necessariamente metterla in mostra in un balcone virtuale. O anche un modo per dire basta a chi, nascosto dietro l’anonimato di una tastiera, dà sfogo alle proprie frustrazioni attaccando ...

