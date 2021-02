Sanremo, torna Georgina Rodriguez? Scoppia il caso del cachet "segreto" - (Di lunedì 8 febbraio 2021) Novella Toloni Il nome della compagna di Cristiano Ronaldo - come possibile co-conduttrice - è tornato a farsi insistente nei corridoi di viale Mazzini, ma è mistero sul suo ingaggio. Intanto lei sui social "ammicca" La questione dei compensi per ospiti e co-conduttori al festival di Sanremo è scottante. Le polemiche sono sempre dietro l'angolo visto che i vari personaggi famosi, che si alternano sul palco dell'Ariston, sono pagati con i soldi dei cittadini. Così dopo le feroci critiche per i 200mila euro che intascherà Zlatan Ibrahimovic per le quattro serate a Sanremo, ecco servita la nuova polemica per il ritorno, probabile, di Georgina Rodriguez. nodo 1919945 Secondo l'indiscrezione lanciata da Libero Quotidiano, la compagna di Cristiano Ronaldo sarebbe in trattativa con i vertici ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 8 febbraio 2021) Novella Toloni Il nome della compagna di Cristiano Ronaldo - come possibile co-conduttrice - èto a farsi insistente nei corridoi di viale Mazzini, ma è mistero sul suo ingaggio. Intanto lei sui social "ammicca" La questione dei compensi per ospiti e co-conduttori al festival diè scottante. Le polemiche sono sempre dietro l'angolo visto che i vari personaggi famosi, che si alternano sul palco dell'Ariston, sono pagati con i soldi dei cittadini. Così dopo le feroci critiche per i 200mila euro che intascherà Zlatan Ibrahimovic per le quattro serate a, ecco servita la nuova polemica per il ritorno, probabile, di. nodo 1919945 Secondo l'indiscrezione lanciata da Libero Quotidiano, la compagna di Cristiano Ronaldo sarebbe in trattativa con i vertici ...

