Sanremo 2021 | svista clamorosa al Teatro Ariston | «Acquista il tuo biglietto»

Teatro Ariston - Sanremo 2021 Il Cts ha dato l'ok per il Festival di Sanremo 2021 e il Teatro Ariston "si veste" finalmente per l'occasione, sfoggiando "la scritta delle scritte", quella che annuncia nome e data del prossimo spettacolo (e che spettacolo!): "71° FESTIVAL DELLA CANZONE ITALIANA 2 – 6 MARZO 2021" si legge nell'insegna che "sovrasta" l'ingresso del Teatro. Il tutto accompagnato da un – oseremmo dire meraviglioso – paradosso: ai lati della scritta, in bella vista, le insegne "Acquista il tuo biglietto – Ariston Sanremo", con tanto di codice a barre bidimensionale, per poter partecipare dal vivo allo spettacolo. Dopo tutta la bagarre ...

