Sanremo 2021, Roberto Benigni e Adriano Celentano tra gli ospiti: l'indiscrezione (Di lunedì 8 febbraio 2021) C'è una grande attesa per la messa in onda di quest'edizione del Festival di Sanremo. Dopo le polemiche che hanno visto coinvolta la kermesse musicale, finalmente sembra che non ci siano più dubbi sulle modalità di svolgimento dell'evento. E se nelle ultime settimane sono stati annunciati i nomi delle vallette che cavalcheranno quest'anno il palco … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

