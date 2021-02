San Valentino: tra leggenda, curiosità e storia (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il prossimo 14 febbraio si festeggia il San Valentino 2021, una ricorrenza che tutti gli innamorati aspettano con ansia: ma vi siete mai chiesti qual è la leggenda alla base di questa festa? Quali le curiosità e quale la storia che c’è dietro? LEGGI ANCHE: — Baci Perugina 2021, le frasi per lui e per lei che fanno innamorare In pochi sanno che la festa di San Valentino si basa su una splendida leggenda, ma anche su tante curiosità che la rendono il giorno più romantico dell’anno… Foto: ShutterstockPerchè San Valentino è il protettore degli innamorati? Andiamo con ordine: la leggenda di San Valentino risale addirittura al 496 d.C., quando papa Gelasio I decise di interrompere gli antichi riti pagani dei ... Leggi su funweek (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il prossimo 14 febbraio si festeggia il San2021, una ricorrenza che tutti gli innamorati aspettano con ansia: ma vi siete mai chiesti qual è laalla base di questa festa? Quali lee quale lache c’è dietro? LEGGI ANCHE: — Baci Perugina 2021, le frasi per lui e per lei che fanno innamorare In pochi sanno che la festa di Sansi basa su una splendida, ma anche su tanteche la rendono il giorno più romantico dell’anno… Foto: ShutterstockPerchè Sanè il protettore degli innamorati? Andiamo con ordine: ladi Sanrisale addirittura al 496 d.C., quando papa Gelasio I decise di interrompere gli antichi riti pagani dei ...

Inter : ???? | AMORE Gli unici due amori che possono coesistere, in un solo cuore! Regala alla tua metà la sua più grande p… - _ale_q21 : @Chiara32320203 Io sapevo a San Valentino - LucaPery : RT @dovesiba: Scopri 5 mete romantiche per San Valentino - marcogarage : cosa farete a san valentino? - Debgreg__ : San Valentino si sta avvicinando,devono fare qualcosa di eclatante per far credere a mezzo mondo che sia tutto vero… -