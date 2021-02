Samb, torna Montero dopo l'addio di Zironelli (Di lunedì 8 febbraio 2021) SAN BENEDETTO DEL TRONTO - Paolo Montero riprende da dove ha lasciato: l'ex difensore della Juventus , per 15 mesi tecnico della Sambenedettese , era stato esonerato lo scorso ottobre dal patron ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 8 febbraio 2021) SAN BENEDETTO DEL TRONTO - Paoloriprende da dove ha lasciato: l'ex difensore della Juventus , per 15 mesi tecnico dellaenedettese , era stato esonerato lo scorso ottobre dal patron ...

SAN BENEDETTO DEL TRONTO - Paolo Montero torna sulla panchina della Samb dopo l'esonero dello scorso 28 ottobre. L'ex difensore bianconero subentra al dimissionario Mauro Zironelli, che l'aveva sostituito. Quest'ultimo ha abbandonato l'...

