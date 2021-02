«Salvini europeista? Speriamo che diventi anche femminista»: la senatrice delle Autonomie punge il leader della Lega – Il video (Di lunedì 8 febbraio 2021) A chiudere la prima giornata del secondo giro di consultazioni del presidente incaricato Mario Draghi è stata la deLegazione del Gruppo Per le Autonomie (SVP – PATT, UV) del Senato. E a prendere la parola per il gruppo, dopo il colloquio con l’ex governatore della Bce, è stata la senatrice Julia Unterberger. «Siccome sono una delle poche donne presenti in queste deLegazioni, mi sono anche permessa di parlare delle questioni di genere», ha esordito la senatrice, anche alla luce delle polemiche dei giorni scorsi sulle deLegazioni a maggioranza, se non totalmente, costituite da uomini. La senatrice Unterberger ha lanciato una stoccata al leader ... Leggi su open.online (Di lunedì 8 febbraio 2021) A chiudere la prima giornata del secondo giro di consultazioni del presidente incaricato Mario Draghi è stata la dezione del Gruppo Per le(SVP – PATT, UV) del Senato. E a prendere la parola per il gruppo, dopo il colloquio con l’ex governatoreBce, è stata laJulia Unterberger. «Siccome sono unapoche donne presenti in queste dezioni, mi sonopermessa di parlarequestioni di genere», ha esordito laalla lucepolemiche dei giorni scorsi sulle dezioni a maggioranza, se non totalmente, costituite da uomini. LaUnterberger ha lanciato una stoccata al...

