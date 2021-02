Salvini cambia rotta anche sui migranti | ' A Draghi proporremo le regole europee'

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Il leader della Lega Matteosi riscopre moderatosui. Nei giorni in cui il Carroccio valuta il sì al sostegno al nuovo governo, il segretario leghistasul ...

LegaSalvini : SONDAGGI. SALVINI, RENZI, MELONI E M5S: CAMBIA TUTTO NELL'ERA DRAGHI. I NUMERI Cresce la Lega (+0,4%), arretrano Fr… - Linkiesta : Serracchiani spiega che la Lega è «un partito populista, che cambia pelle a seconda dell’aria che tira» - iezlui : RT @paulolden1: @iezlui @Phastidio La loro frase preferita è 'Io ho sempre lavorato così e prima andavo bene!' . Peccato che il mondo cambi… - micios68 : @AlfioKrancic Ci siamo persi pure Salvini ... Se mo cambia idea la Meloni siano finiti - Valerio61022891 : RT @ninabecks1: Salvini cambia idea, come gli altri? -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini cambia

Il leader della Lega Matteosi riscopre moderato anche sui migranti. Nei giorni in cui il Carroccio valuta il sì al sostegno al nuovo governo Draghi, il segretario leghistarotta sul tema immigrazione, su cui ' ...... questo si vedrà, ma il paradosso è squadernato: quello che ha capito di più che con Draghitutto, politica, andazzo, stile, sistema dei partiti è proprio Matteo. Si vedrà se è ...Oggi l'incontro con i partiti minori e domani con i big poi, forse già mercoledì, la lista dei ministri. Calenda e Bonino ribadisconoi: "Massima sintonia" ...Abbiamo raccolto l'appello di Mattarella' Mattinata milanese per Matteo Salvini, che si prepara a incontrare Mario Draghi (domani) per parlare di Salute e Lavoro. Abbiamo raccolto l'appello di Mattare ...