Salute | esperti | ' Generazione zero tabacco? Impossibile con stretta su nuovi prodotti'

Roma, 8 feb. (Adnkronos Salute) - "Il piano contro il cancro annunciato dalla Commissione Ue nei giorni scorsi ha obiettivi molto ambiziosi. L'abbattimento della percentuale dei fumatori dal 25% di oggi (circa il 22% in Italia) al 5% nel 2040, per creare 'una Generazione zero tabacco', è lodevole. Ma ridurre significativamente il numero di morti per tumore con una stretta su sigarette elettroniche e tabacco riscaldato è utopistico e irrealizzabile". Non usa mezzi termini Fabio Beatrice, professore presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Torino e fondatore del Centro Anti-Fumo dell'ospedale San Giovanni di Torino, nel commentare lo European Beating Cancer Plan che per la prevenzione dei fattori rischio, tra i quali il tabacco, prevede ...

