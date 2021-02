Salto con l’asta, un anno fa Duplantis stabiliva il nuovo record del mondo, saltando 6,17 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Lo svedese Armand Duplantis ha stabilito il nuovo record del mondo nel Salto con l’asta. A Torino ha saltato 6,17, un centimetro in più del precedente di Lavillenie. Dopo sei anni il Salto con l’asta ha un nuovo signore: è Armand Duplantis, ventenne svedese. record del mondo nel Salto con l’asta Al meeting Copernicus Cup a Torun, in Polonia, il classe ’99 è saltato al secondo tentativo 6,17 metri, un centimetro in più del 6,16 del francese Renaud Lavillenie, che lo aveva stabilito nel 2014 a Donetsk, in Ucraina. “Fantastico, è qualcosa che sognavo da quando avevo tre anni“, le prime parole del ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 8 febbraio 2021) Lo svedese Armandha stabilito ildelnelcon. A Torino ha saltato 6,17, un centimetro in più del precedente di Lavillenie. Dopo sei anni ilconha unsignore: è Armand, ventenne svedese.delnelconAl meeting Copernicus Cup a Torun, in Polonia, il classe ’99 è saltato al secondo tentativo 6,17 metri, un centimetro in più del 6,16 del francese Renaud Lavillenie, che lo aveva stabilito nel 2014 a Donetsk, in Ucraina. “Fantastico, è qualcosa che sognavo da quando avevo tre anni“, le prime parole del ...

riotta : Ricordate le sontuose dirette da Palazzo Chigi con arredamento dorato in bella mostra? Ecco, qui il salto è troppo… - sportli26181512 : Fonseca, futuro incerto e Allegri resta sullo sfondo: I Friedkin, delusi da un altro ko con una big, chiedono il sa… - Agimegitalia : #Confcommercio: “#Lockdown insostenibile, serve salto di qualità per riaprire in sicurezza. #Ristori devono essere… - gazzettamantova : Perugia-Mantova, segui la diretta dei biancorossi dallo stadio Curi La squadra di Troise chiamata ad una reazione d… - Felix09845599 : @evamarghe ++ULTIMA ORA: #Zingaretti convocato con la squadra nazionale di atletica leggera per le Olimpiadi di Tok… -