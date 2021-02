Ruggi | manca personale nel reparto di terapia d’urgenza per pazienti positivi a covid

Ultime Notizie dalla rete : Ruggi manca

Salernonotizie.it

Alpersonale nel reparto di terapia d'urgenza per pazienti positivi al Covid. L'allarme lanciato - come titola il quotidiano 'Le Cronache' - da alcuni pazienti ricoverati: "Un infermiere ...Salerno, SOS ossigeno:il personale, i carabinieri in aiuto. «Necessarie nuove assunzioni per garantire una riabilitazione post-covid». A 30 anni dall'ultimo concorso indetto dal, la Cgil chiede «un ...StampaAl Ruggi manca personale nel reparto di terapia d’urgenza per pazienti positivi al Covid. L’allarme lanciato – come titola il quotidiano “Le Cronache” – da alcuni pazienti ricoverati: “Un inferm ...VEZZANO . Chiusa temporaneamente per un tratto, l’anno scorso, per la messa in sicurezza di alberi pericolanti, via Lozzana, strada vicinale a uso pubblico oggetto di svariate d ...