Rugby, Sei Nazioni: Inghilterra-Italia. Programma, orario, tv, streaming

Torna il prossimo weekend il Guinness Sei Nazioni e sabato 13 febbraio andrà in scena il match tra Inghilterra e Italia, valido per la seconda giornata del Guinness Sei Nazioni 2021 di Rugby. Andiamo a scoprire orari e Programma della sfida, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e in streaming. 

Sarà la sfida che darà il via alla seconda giornata del torneo e sarà la sfida tra le due grandi deluse dell'esordio. L'Inghilterra, campione in carica, arriva dal clamoroso ko interno contro la Scozia, prima sconfitta a Twickenham dal 1983 contro gli storici rivali. Il Grande Slam è già andato ed Eddie Jones ha bisogno di risposte immediate dai suoi giocatori se vuole comunque provare a difendere il titolo vinto a ottobre.

