Rugby, parla il team manager dell’Italia: “Settimana di lavoro intensa prima di partire per Londra” (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il team manager della Nazionale italiana di Rugby Luigi Troiani ha parlato a pochi giorni dall’impegno contro l’Inghilterra nel Sei Nazioni: “Saranno 32 i giocatori che lavoreranno agli ordini dello staff tecnico. In questa Settimana la squadra svolgerà sessioni in palestra ed allenamenti in campo, ma anche riunioni con lo staff e test molecolari. 27 giocatori partiranno per Londra nella mattinata di venerdì 12 febbraio mentre il ritorno è previsto sabato dopo la partita. Il match contro l’Irlanda lo prepareremo a partire da giovedì 18 febbraio con il raduno a Roma“. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ildella Nazionale italiana diLuigi Troiani hato a pochi giorni dall’impegno contro l’Inghilterra nel Sei Nazioni: “Saranno 32 i giocatori che lavoreranno agli ordini dello staff tecnico. In questala squadra svolgerà sessioni in palestra ed allenamenti in campo, ma anche riunioni con lo staff e test molecolari. 27 giocatori partiranno pernella mattinata di venerdì 12 febbraio mentre il ritorno è previsto sabato dopo la partita. Il match contro l’Irlanda lo prepareremo ada giovedì 18 febbraio con il raduno a Roma“. SportFace.

