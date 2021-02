Rugby, Marco Zanon lascia il ritiro dell’Italia dopo l’infortunio di sabato. Recuperato Mattia Bellini (Di lunedì 8 febbraio 2021) Diverse notizie giungono dall’infermeria dell’Italia a poche ore dalla conclusione del match del Sei Nazioni di Rugby contro la Francia: quelle buone riguardano il recupero di Mattia Bellini, mentre quelle brutte arrivano in relazione allo stop di Marco Zanon. Altri tre azzurri cercheranno di recuperare per il match contro l’Inghilterra. Marco Zanon è uscito al termine del primo tempo nel match contro la Francia: gli esami a cui è stato sottoposto hanno evidenziato un infortunio muscolare alla gamba destra. Il centro azzurro è rientrato presso il Benetton e proseguirà il percorso riabilitativo a Treviso. Cherif Traorè, Johan Meyer e Maxime Mbandà proseguiranno invece il percorso di recupero nel raduno della Nazionale in vista del prossimo match contro ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 febbraio 2021) Diverse notizie giungono dall’infermeriaa poche ore dalla conclusione del match del Sei Nazioni dicontro la Francia: quelle buone riguardano il recupero di, mentre quelle brutte arrivano in relazione allo stop di. Altri tre azzurri cercheranno di recuperare per il match contro l’Inghilterra.è uscito al termine del primo tempo nel match contro la Francia: gli esami a cui è stato sottoposto hanno evidenziato un infortunio muscolare alla gamba destra. Il centro azzurro è rientrato presso il Benetton e proseguirà il percorso riabilitativo a Treviso. Cherif Traorè, Johan Meyer e Maxime Mbandà proseguiranno invece il percorso di recupero nel raduno della Nazionale in vista del prossimo match contro ...

