Roy Keane sentenzia | “Liverpool pessimo Se continua così il prossimo titolo arriverà tra altri 30 anni”

(Di lunedì 8 febbraio 2021) La sconfitta subita dalad opera del Manchester City, 1-4 il risultato finale, potrebbe essere decisiva nella lotta alla Premier League oltre che avere delle conseguenze psicologiche sui calciatori. Chi proprio non ha gradito la prova dei Reds è Royche parlando a Sky Sports ha rilasciato alcune dure dichiarazioni sulla squadra allenata da Jurgen Klopp.Royduro sulcaption id="attachment 256937" align="alignnone" width="738" Roy(getty images)/caption"Per me, ilè uncampione in carica. Si può dire che questa è una stagione che può essere definita come un'eccezione, una stagione strana col coronavirus èerò non importa. Sei e resti il", ha esordito Roy. "Se ...

