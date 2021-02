Rossi: “Corro per vincere il decimo titolo. Marquez? Quello che ha fatto nel 2015 non è perdonabile” (Di lunedì 8 febbraio 2021) Valentino Rossi al ‘Corriere della Sera’: “Non è stato Marquez l’avversario più forte che ho incontrato”. ROMA – Lunga intervista per Valentino Rossi al Corriere della Sera. Il pilota di Tavullia ha toccato diversi argomenti iniziando dalla sua nuova avventura in MotoGP: “Corro perché penso di riuscire a vincere il decimo titolo. Non è un’ossessione. Sarei contento di fare bene, fare podi, essere protagonista in lotta. vincere non è più una cosa semplice. Il livello si è alzato, i piloti sono molto forti. In questi anni ho avuto almeno tre occasioni per arrivare al titolo iridato, ma è sempre mancato un pelo. Qualche caduta di troppo e una moto non all’altezza dal punto di vista tecnico“. “Marquez ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 8 febbraio 2021) Valentinoal ‘Corriere della Sera’: “Non è statol’avversario più forte che ho incontrato”. ROMA – Lunga intervista per Valentinoal Corriere della Sera. Il pilota di Tavullia ha toccato diversi argomenti iniziando dalla sua nuova avventura in MotoGP: “perché penso di riuscire ail. Non è un’ossessione. Sarei contento di fare bene, fare podi, essere protagonista in lotta.non è più una cosa semplice. Il livello si è alzato, i piloti sono molto forti. In questi anni ho avuto almeno tre occasioni per arrivare aliridato, ma è sempre mancato un pelo. Qualche caduta di troppo e una moto non all’altezza dal punto di vista tecnico“. “...

