Rossetti 2021: dal nude al rosso, le novità (e come farle durare sotto la mascherina) (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il 2021 potrebbe essere l’anno dei Rossetti. Il prodotto make up più amato, simbolo per eccellenza di femminilità, ha dovuto fare i conti con la pandemia mondiale. Durante lo scorso anno, il coronavirus ha intaccato il settore del beauty portando a un drastico calo delle vendite proprio del rossetto. «Nei primi 8 mesi dell’anno, le vendite di cosmetici sono calate del 16,9% nel loro complesso, secondo l’Istituto Nielsen», riporta l’Agi, l’Agenzia Giornalistica Italiana. Ma all’alba del 2021 il trend potrebbe invertirsi, grazie anche alle formule no-transfer e long lasting. Rossetti: le novità dell’inverno 2021 ... Leggi su iodonna (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ilpotrebbe essere l’anno dei. Il prodotto make up più amato, simbolo per eccellenza di femminilità, ha dovuto fare i conti con la pandemia mondiale. Durante lo scorso anno, il coronavirus ha intaccato il settore del beauty portando a un drastico calo delle vendite proprio del rossetto. «Nei primi 8 mesi dell’anno, le vendite di cosmetici sono calate del 16,9% nel loro complesso, secondo l’Istituto Nielsen», riporta l’Agi, l’Agenzia Giornalistica Italiana. Ma all’alba delil trend potrebbe invertirsi, grazie anche alle formule no-transfer e long lasting.: ledell’inverno...

IOdonna : Rossetti 2021: dal nude al rosso, le novità (e come farle durare sotto la mascherina) - AnnaNegrotti : RT @ilSalvagenteit: Rossetti, mascara, cipria & #microplastiche @Greenpeace_ITA boccia Kiko, Wycon e Deborah (bene PuroBio) - Valessiabi : RT @ansa_ambiente: Secondo il rapporto di @Greenpeace_ITA “Il trucco c’è ma non si vede”, nei prodotti più comuni per il #makeup, dal #masc… - Carmela_oltre : RT @CatelliRossella: Greenpeace, da mascara a rossetti è allarme plastica - Inquinamento - - CatelliRossella : Greenpeace, da mascara a rossetti è allarme plastica - Inquinamento - -

Ultime Notizie dalla rete : Rossetti 2021 10 rossetti rossi da regalarsi per San Valentino

'Il rossetto è simbolo di un linguaggio antico ed evocativo. Manda un messaggio preciso anche quando non è più sulle labbra. La bellezza di indossare il rossetto sta anche nel toglierlo'. Con le ...

Regola numero uno: aggiungere sempre qualcosa di black & white

Come quelli ultra - chic della collezione primavera estate 2021 di Lanvin di Barbara Rossetti V ita altissima, taglio sartoriale. I pantaloni in pelle compongono l'outfit chiave di stagione. Da ...

Colori rossetti: quali scegliere nel 2021 TIMgate Atletica Interflumina, bel

CASALMAGGIORE – 191 Atleti gara nelle due giornate della Manifestazione nazionale di Atletica Leggera svoltasi al Pala Indoor ‘Paolo Corna’ di Casalmaggiore. Salto con l’asta, salto in alto e velocità ...

10 rossetti rossi da regalarsi per San Valentino

Gucci Love, Love & Love by Brad Elterman: una della serie di foto sull'amore realizzate per Gucci dal fotografo losangelino specializzato nella scena rock Brad Elterman ...

'Il rossetto è simbolo di un linguaggio antico ed evocativo. Manda un messaggio preciso anche quando non è più sulle labbra. La bellezza di indossare il rossetto sta anche nel toglierlo'. Con le ...Come quelli ultra - chic della collezione primavera estatedi Lanvin di BarbaraV ita altissima, taglio sartoriale. I pantaloni in pelle compongono l'outfit chiave di stagione. Da ...CASALMAGGIORE – 191 Atleti gara nelle due giornate della Manifestazione nazionale di Atletica Leggera svoltasi al Pala Indoor ‘Paolo Corna’ di Casalmaggiore. Salto con l’asta, salto in alto e velocità ...Gucci Love, Love & Love by Brad Elterman: una della serie di foto sull'amore realizzate per Gucci dal fotografo losangelino specializzato nella scena rock Brad Elterman ...