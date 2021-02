Roma | Zaniolo è negativo al Covid-19 | “I’m back”

(Di martedì 9 febbraio 2021) Nicolòtramite i propri canali social ha fatto sapere ai tifosi di essersi “negativizzato”. Ora il giocatore potrà tornare a Trigoria per la riabilitazione dopo l’intervento al ginocchio, Fonseca conta di riaverlo a disposizione per metà aprile. Ecco il post: Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Roma Zaniolo

negativo al Coronavirus . Nicolò l'ha annunciato su Instagram con una storia che non ammette dubbi: "Negativo, I'm back" . Sì,ora può tornare, lalo aspetta da troppo: prima il brutto infortunio e il lungo percorso per recuperare il prima possibile, poi la positività al Covid che ha ulteriormente rallentato il ...Laha lasciato andar via un ragazzo di cultura ed educazione. So che non è stato confermato ... Monchi ha fatto errori, certo, ma ha portato anche. Massara è il Salah dei dirigenti, mi dà ...Con una storia pubblicata su Instagram Zaniolo ha annunciato la sua negatività al Coronavirus: "Negativo, I'm back", ha scritto. Una notizia da festeggiare in casa Roma, che aspetta il suo campione ...(ANSA) - ROMA, 08 FEB - "Negativo, sono tornato". Così Nicoló Zaniolo ha annunciato su Instagram la negatività al Covid-19. Domani il 21enne talento dei giallorossi avrebbe comunque potuto interromper ...