Roma, via alle aste per le maglie celebrative dei 150 anni della Capitale (Di lunedì 8 febbraio 2021) Sono partite le prime tre aste per le maglie celebrative dei 150 anni di Roma Capitale indossate in occasione del big match di sabato scorso tra Juventus e Roma. Le magliette, dotate di patch celebrativa dell'anniversario della proclamazione di Roma come Capitale d'Italia, sono state indossate da Gianluca Mancini, Jordan Veretout e Leonardo Spinazzola nella sfida contro i bianconeri. I fondi raccolti verranno utilizzati, attraverso la Fondazione Roma Cares, per attività di riqualificazione dei quartieri di Roma. SportFace.

