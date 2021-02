Roma, infortunio Zaniolo: la data del ritorno si avvicina (Di lunedì 8 febbraio 2021) Roma, 8 febbraio 2021 - Prima il secondo intervento al crociato, poi anche il Covid a rovinare la sua ripresa: il 2020 non è stato l'anno migliore per Nicolò Zaniolo , costretto a ripercorrere tutto ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021), 8 febbraio 2021 - Prima il secondo intervento al crociato, poi anche il Covid a rovinare la sua ripresa: il 2020 non è stato l'anno migliore per Nicolò, costretto a ripercorrere tutto ...

... costretto a ripercorrere tutto il calvario vissuto già in occasione del primo grande infortunio ... Ma l'incubo è passato e la Roma lo attende già a braccia aperte. Quarantena terminata Il tampone non ...

Il giocatore ha terminato il periodo di isolamento e si sottoporrà presto alla visita di idoneità. E il suo rientro in campo è sempre più vicino ...

