Roma | festa Cubana al ristorante | balli e musica | senza mascherina | distanziamento

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Per il Lazio, quello appena trascorso, è stato il primo week end in zona gialla, e complice il bel tempo di sabato, non sono stati pochi i cittadini, che si sono riversati in centro a passeggiare, o che hanno optato per una gita fuori porta. Il pienone di gente, si è avuto anche nei ristoranti, L'articolo Curiosauro.

QuintoQuartoUK : RT @TrastevereRM: Buona domenica da Santa Maria dell’orto...dove dal 1500 si celebra la festa della candelora... un altra delle tradizioni… - Mauxa : #SanValentino le origini della festa, la storia del santo e il successo all'estero - GiovannaCalabr9 : Coronavirus Roma, festa allo Spallanzani: è il compleanno di Ferruccio, paziente di 81 anni - Roberto_Borzi : I 53 anni di Sant’Egidio, festa in Santa Maria in Trastevere: «Noi e i poveri del mondo, nessuno si salva da solo» - heydorotheea : @camillastreet CAMI STREGA CESSA QUANDO VERRAI A ROMA TI FACCIO UNA FESTA -

Ultime Notizie dalla rete : Roma festa

Fanpage.it

Nella tarda serata di domenica le pattuglie sono intervenute anche in una struttura, sita nei pressi di via Nazionale, dove era in corso una. 0 sharesAPPROFONDIMENTI I CONTROLLIper i 18 anni in hotel a Pozzuoli con buffet, dj e palloncini:...Feste private nei B&B da Prati a Trastevere: 26 ragazzi multati I CONTROLLI Covid a Napoli, ...Truccata e con un maglione rosso: «un’eccezione», secondo i compagni e i professori abituati a vederla sempre “acqua e sapone” e in abiti scuri. Tanto che ai ...La storia dell’essere umano è stata costantemente attraversata da guerre e conflitti originati da motivazioni religiose, politiche, culturali ed economiche. Nello stesso modo, il presente non riesce a ...