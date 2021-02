Roma, Covid al campo rom: positivi 48 bambini, un morto. I dettagli (Di lunedì 8 febbraio 2021) Covid al campo rom, positivi 48 bambini e morto un nomade Boom di positivi in un campo rom a Castel RomanoUna bomba Covid sembra sia scoppiata in un campo nomadi, sembra esserci un nuovo focolaio Covid a Roma. Risultano 48 bambini positivi e un adulto di 47 anni è deceduto in una comunità di cinquecento rom. La zona è stata individuata nel campo nomadi di Castel Romano sulla Pontina, i medici della Asl dopo la morte di un abitante del villaggio Rom, hanno effettuato dei tamponi a campione sugli ospiti più a rischio, il risultato è stato sconvolgente, una marea di casi sono stati accertati. Nonostante ... Leggi su ck12 (Di lunedì 8 febbraio 2021)alrom,48un nomade Boom diin unrom a CastelnoUna bombasembra sia scoppiata in unnomadi, sembra esserci un nuovo focolaio. Risultano 48e un adulto di 47 anni è deceduto in una comunità di cinquecento rom. La zona è stata individuata nelnomadi di Castelno sulla Pontina, i medici della Asl dopo la morte di un abitante del villaggio Rom, hanno effettuato dei tamponi a campione sugli ospiti più a rischio, il risultato è stato sconvolgente, una marea di casi sono stati accertati. Nonostante ...

