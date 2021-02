Rocky II, come sono e cosa fanno oggi i protagonisti del film cult (Di lunedì 8 febbraio 2021) E’ tornata la saga cult di Rocky! In onda questa sera su Nove, il secondo capitolo. Ma che fine hanno fatto oggi gli attori protagonisti della pellicola? Tra le saghe più amate della storia del cinema internazionale, la serie cult di Rocky torna sul piccolo schermo! Dopo il primo appuntamento con Rocky I, il capolavoro che ha L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 8 febbraio 2021) E’ tornata la sagadi! In onda questa sera su Nove, il secondo capitolo. Ma che fine hanno fattogli attoridella pellicola? Tra le saghe più amate della storia del cinema internazionale, la serieditorna sul piccolo schermo! Dopo il primo appuntamento conI, il capolavoro che ha L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Anna70766268 : @GianpaoloNasta Anche a me il veterinario aveva consigliato di lasciarlo andare così non avrebbe sofferto più il mi… - Corriere : «Rocky II» in tv: chi è scomparso per un incidente domestico, chi fa il pittore, com’è... - FrontieraRieti : Nel saggio di Gabutti “Il grande Sly”, emerge il ritratto di un attore e filmaker che oltre alle maschere di Rocky… - TrdDiary : @LoPsihologo Alle 6, fresco come Rocky dopo l'incontro con Drago. - seokyunnie_ : davvero ringrazio sempre di avere mia sorella,Rocky e Chloe (il mio cagnolino e la mia gattina)???? mi danno tanta f… -