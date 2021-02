Robert Downey Jr | Marvel ha avuto successo perché parla del sogno americano democratico

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 8 febbraio 2021) La starJr. è tornato a commentare l'incredibiledelUniverse analizzandone le ragioni.Jr., ospite dello show di Stephen Colbert, è tornato are deldicollegandolo al tema deldi democrazia attorno a cui i cinecomic ruotano.Jr. ha riflettuto sul suo lungo impegno nel ruolo di Iron Man, star delUniverse, confessando a Colbert: "La gioia più grande è stata far parte di questa incredibile esperienza attraverso la recitazione. per la prima volta, un franchise così vasto è stato capace di catturare il pubblico giovane e accompagnarlo nel percorso di ...