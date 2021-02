Ritorno alla Luna, altri 3 passi avanti (europei) per Artemis (Di lunedì 8 febbraio 2021) ROMA – La Luna come l’ottavo Continente, gli astronauti come gli esploratori che poco più di un secolo fa si accingevano a scoprire la misteriosa Antartide: sono tante le suggestioni lanciate dall’astronauta tedesco Alexander Gerst, chiamato a celebrare un ulteriore passo in avanti dell’Europa nella missione Artemis della Nasa destinata a portare sulla Luna un nuovo equipaggio di astronauti, compresa la prima donna. L’Esa, agenzia spaziale europea, ha infatti firmato un contratto con Airbus, gigante dell’industria aerospaziale, per la costruzione di altri tre Moduli di Servizio Europei (Esm) per Orion, la navicella spaziale della Nasa che porterà gli astronauti verso la Luna e il Gateway lunare, cioè la stazione che orbiterà intorno al nostro satellite. Leggi su dire (Di lunedì 8 febbraio 2021) ROMA – La Luna come l’ottavo Continente, gli astronauti come gli esploratori che poco più di un secolo fa si accingevano a scoprire la misteriosa Antartide: sono tante le suggestioni lanciate dall’astronauta tedesco Alexander Gerst, chiamato a celebrare un ulteriore passo in avanti dell’Europa nella missione Artemis della Nasa destinata a portare sulla Luna un nuovo equipaggio di astronauti, compresa la prima donna. L’Esa, agenzia spaziale europea, ha infatti firmato un contratto con Airbus, gigante dell’industria aerospaziale, per la costruzione di altri tre Moduli di Servizio Europei (Esm) per Orion, la navicella spaziale della Nasa che porterà gli astronauti verso la Luna e il Gateway lunare, cioè la stazione che orbiterà intorno al nostro satellite.

