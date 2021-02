Ristoranti, domenica sold out in città «Voglia di convivialità e piatti tradizionali» (Di lunedì 8 febbraio 2021) Bergamo, posti esauriti in quasi tutti i locali a pranzo domenica 7 febbraio, soprattutto in città Alta. In alcuni casi si è registrato l’overbooking, anche a causa del contingentamento dei posti e al mantenimento delle distanze di sicurezza. Poca gente in giro a passeggio a causa del maltempo. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 8 febbraio 2021) Bergamo, posti esauriti in quasi tutti i locali a pranzo7 febbraio, soprattutto inAlta. In alcuni casi si è registrato l’overbooking, anche a causa del contingentamento dei posti e al mantenimento delle distanze di sicurezza. Poca gente in giro a passeggio a causa del maltempo.

GiovanniToti : A pranzo con l’amico Matteo Bassetti, in questa prima domenica in #zonagialla per la #Liguria. È bello vedere risto… - zazoomblog : Ristoranti domenica sold out in città «Voglia di convivialità e piatti tradizionali» - #Ristoranti #domenica… - salernonotizie : A Salerno ristoranti pieni per il pranzo della domenica - AlbertoStracuzz : @disinformatico Nella ridda di articoli sullo stesso tema ho perso il conto delle follie. Nota il Giornale di Sicil… - Stop_SelfInjury : RT @amArizona13: Ippolito direttore dello Spallanzani, suggerisce di impedire tutte le attività all'aperto, l'ingresso nei ristoranti, bar… -