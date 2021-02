Ripartenza Palestre e Piscine? Le nuove regole da rispettare

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Si avvicina sempre più la decisione riguardante lee leconche verranno imposte da parte Cts.(web source)La crisi del settore dellee delleè un tema di stretta attualità che attanaglia l’Italia in un periodo già difficile a causa della formazione del nuovo esecutivo al Governo. Se però il nuovo Dpcm scade il 5 marzo, i proprietari di tali strutture sperano che si possa riaprire al più presto. Vengono ipotizzate le prime date e soprattutto il Comitato Tecnico Scientifico punta a definire leaffinché si possa ripartire in sicurezza. Andiamo a scoprirne insieme i dettagli., e...

metalblanco1991 : RT @Debbie28366749: Germania e G.Bretagna lockdown a cosa sono serviti!? Nulla. Germania pensa di riaprire con un piano di ripartenza. Noi… - infoitsalute : «Dal prossimo Governo regole certe e precise per ripartenza piscine e palestre, chiuse da mesi» - Rossell73039474 : RT @Debbie28366749: Germania e G.Bretagna lockdown a cosa sono serviti!? Nulla. Germania pensa di riaprire con un piano di ripartenza. Noi… - gettasofia : RT @Debbie28366749: Germania e G.Bretagna lockdown a cosa sono serviti!? Nulla. Germania pensa di riaprire con un piano di ripartenza. Noi… - lapierpierina : RT @Debbie28366749: Germania e G.Bretagna lockdown a cosa sono serviti!? Nulla. Germania pensa di riaprire con un piano di ripartenza. Noi… -

Ultime Notizie dalla rete : Ripartenza Palestre

kronic

... dalle mascherine al divieto di utilizzo delle docce, ecco quali sono le norme proposte dal ministero dello Sport e validate dal comitato tecnico scientifico per ladegli impiantiIntanto, però, ci si attrezza per unasicura. Con questo spirito, il ministero dello Sport ha stilato una serie di regole per, piscine e tutti gli sportivi che le frequentano, ...ITALIA - Il Comitato tecnico scientifico ha sostanzialmente approvato il protocollo per la riapertura di piscine e palestre. Non si sa ancora quando, ma ...Lo sport si prepara alla ripartenza. Il ministero ha approvato un protocollo fresco di ok del Comitato tecnico scientifico (Cts). La decisione sul da farsi, se consentire o meno il ritorno allo sport, ...