Rinnovo CCNL metalmeccanici: soddisfatti i sindacati, aumenti di salario in arrivo (Di lunedì 8 febbraio 2021) Dopo un lungo periodo di attesa finalmente è arrivata la fumata bianca sul nuovo contratto dei lavoratori metalmeccanici. Un Rinnovo del contratto che oltre agli aumenti salariali prevede una vera e profonda riforma relativa all'inquadramento professionale dei dipendenti. Da 10 livelli si passa a nove e sparisce il primo. È di venerdì sera l'intesa sopraggiunta dopo una intera settimana di trattative coi sindacati. La questione del Rinnovo del contratto, scaduto ormai nel 2019 era in stallo e soprattutto sugli aumenti di salario si era arrivati allo stallo sulle richieste dei sindacati che chiedevano aumenti dei minimi tabellari di oltre 140 euro a lavoratore, aumenti considerati insostenibili dalle imprese. Uno ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 8 febbraio 2021) Dopo un lungo periodo di attesa finalmente è arrivata la fumata bianca sul nuovo contratto dei lavoratori. Undel contratto che oltre aglisalariali prevede una vera e profonda riforma relativa all'inquadramento professionale dei dipendenti. Da 10 livelli si passa a nove e sparisce il primo. È di venerdì sera l'intesa sopraggiunta dopo una intera settimana di trattative coi. La questione deldel contratto, scaduto ormai nel 2019 era in stallo e soprattutto suglidisi era arrivati allo stallo sulle richieste deiche chiedevanodei minimi tabellari di oltre 140 euro a lavoratore,considerati insostenibili dalle imprese. Uno ...

magicaGrmente22 : RINNOVO CCNL METALMECCANICI/ Un messaggio a Draghi dal cuore del made in Italy - ClubAlfaIt : Siglato il rinnovo del CCNL metalmeccanici: ecco cosa cambia per i lavoratori dipendenti #Mercato #FiscoELeggi… - ekuonews : FOTO e VIDEO | Trasporti, presidio e sciopero anche a Teramo per mancato rinnovo CCNL e problematiche TUA - StudioZanon : Il rinnovo del CCNL Metalmeccanica Industria conferma il Welfare Aziendale - Teleconsulspa : Industria metalmeccanica e installazione di impianti: firmato il rinnovo del CCNL -