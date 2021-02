“Rinascita americana”, dai minatori del Kentucky al suprematismo bianco: il futuro degli Usa nelle mani di Biden (Di lunedì 8 febbraio 2021) Comunque la pensiate, lasciatevi prendere per mano. Fidatevi di dati autorevoli e testimonianze reali, perché sono quelli che descrivono l’America ereditata da Joe Biden. Un Paese dove bisogna meritarsi anche le cure sanitarie, dove i “mille volti dell’indigenza” si schiantano con il mito del dio denaro e l’abisso di chi è stato travolto dalla globalizzazione. “Rinascita americana. La nazione di Donald Trump e la sfida di Joe Biden” (edito da Società editrice milanese) di Giovanna Pancheri, corrispondente dagli Stati Uniti per SkyTg24, racconta gli Usa negli anni di Donald Trump alla Casa Bianca, scossi da enormi turbamenti sociali, scontri razziali e da una pandemia che si è abbattuta sulle minoranze, flagellate più di altre fasce della popolazione dalla mancanza di una assicurazione sanitaria, redditi bassi e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) Comunque la pensiate, lasciatevi prendere per mano. Fidatevi di dati autorevoli e testimonianze reali, perché sono quelli che descrivono l’America ereditata da Joe. Un Paese dove bisogna meritarsi anche le cure sanitarie, dove i “mille volti dell’indigenza” si schiantano con il mito del dio denaro e l’abisso di chi è stato travolto dalla globalizzazione. “. La nazione di Donald Trump e la sfida di Joe” (edito da Società editrice milanese) di Giovanna Pancheri, corrispondente dagli Stati Uniti per SkyTg24, racconta gli Usa negli anni di Donald Trump alla Casa Bianca, scossi da enormi turbamenti sociali, scontri razziali e da una pandemia che si è abbattuta sulle minoranze, flagellate più di altre fasce della popolazione dalla mancanza di una assicurazione sanitaria, redditi bassi e ...

