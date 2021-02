Ricciardi: “Vaccinare 250mila al giorno per immunità gregge in autunno” (Di lunedì 8 febbraio 2021) Per avere un’immunità di gregge in autunno, “dobbiamo Vaccinare 250mila persone al giorno tutti i giorni, 7 giorni alla settimana”. A puntualizzare i termini della missione che aspetta l’Italia è Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, e docente di Igiene all’università Cattolica, intervenuto oggi ad ‘Agorà’ su Rai3, spiegando che “un approvvigionamento continuo di dosi di vaccino anti-Covid ci sarà non tanto in questo mese, ma da marzo in poi. E soprattutto da aprile le dosi saranno sufficienti per fare una campagna di massa. E’ un’impresa davvero colossale”. Ma l’immunità di gregge entro autunno “è un obiettivo raggiungibile, se ci mettiamo nella possibilità di raggiungerlo”. ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 8 febbraio 2021) Per avere un’diin, “dobbiamopersone altutti i giorni, 7 giorni alla settimana”. A puntualizzare i termini della missione che aspetta l’Italia è Walter, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, e docente di Igiene all’università Cattolica, intervenuto oggi ad ‘Agorà’ su Rai3, spiegando che “un approvvigionamento continuo di dosi di vaccino anti-Covid ci sarà non tanto in questo mese, ma da marzo in poi. E soprattutto da aprile le dosi saranno sufficienti per fare una campagna di massa. E’ un’impresa davvero colossale”. Ma l’dientro“è un obiettivo raggiungibile, se ci mettiamo nella possibilità di raggiungerlo”. ...

