Ricchi e Poveri | Franco Gatti confessa il vero motivo per cui hanno abbandonato Il Cantante Mascherato

Leggi su biccy

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Nella prima puntata de IlBaby Alieno si è ritirato e dalla maschera sono usciti i. I cantantispiegato che nel costume non riuscivano a respirare bene e che era troppo caldo per resistere in 4. La verità però l’ha raccontatain un’intervista rilasciata a Di Più. Stando a quello che ha dichiarato, la colpa di questo ritiro è solo sua, visto che i compagni volevano continuare la gara.hato che mentre vestiva i panni dell’alieno fucsia ha pensato di morire. “Ci saranno stati 40° dentro quel pupazzo, non circolava l’aria, io avevo il naso chiuso. Non riuscivo a respirare, boccheggiavo, forse ancora per via dell’effetto del Covid che ho contratto ...