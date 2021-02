Riapertura palestre e piscine Le regole del Cts sul tavolo del nuovo governo Sì allo sport ma…

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Riapriranno i centriivi? Dopo mesi di fermo si va verso una graduale normalizzazione, forse. Ma lesono quasi inapplicabili., il Cts scrive In palestra solo lezioni individuali e in piscina uno spazio di 10 metri quadri per persona. Sarebbero questi i paletti fissati dal ministero dello, confermate dal Cts, per procedere alla. Il documento, che dovrà essere esaminato dal, elenca tutte gli adempimenti. Stella polare: no alle aggregazioni, sìsoprattutto per ragazzi e anziani. Il documento suldel«Si valuta con molta preoccupazione il riscontro potenziale di aggregazioni tra persone ...

La proposta, dunque, è una 'scaglionata delle diverse ed eterogenee discipline sportive ... Oltre alle attività consentite in 'zona rossa' sono consentite in, piscine e ...Le attività permesse ine piscine in zona arancione e gialla La proposta contenuta nel documento del ministero prevede una "scaglionata" die piscine in base a diversi ...Dieci metri quadri per persona in piscina, in palestra solo lezioni individuali e docce vietate. Sono tra le regole principali proposte dal Ministero dello Sport e validate dal Comitato tecnico scient ...Il capogruppo dei senatori domani in delegazione con Salvini: l'immigrazione è un problema europeo, ma noi agli antipodi di Pd e Leu ...