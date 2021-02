Reiterazione nella guida senza patente | denunciato un 30enne

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLioni (Av) – I Carabinieri della Stazione di Lioni, a conclusione degli accertamenti, hannoper “” un trentenne del posto, già sanzionato per la stessa violazione. Nello specifico, nel corso di un servizio disposto dal Comando Provinciale e finalizzato a garantire sicurezza e rispetto della legalità, il giovane è stato nuovamente sorpreso alladi un’autoladi. Alla luce delle evidenze emerse, a carico del trentenne è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. Nell’ipotesi appena descritta la, la cui ...

occhio_notizie : #Lioni, reiterazione nella guida senza patente: denunciato 30enne -

Ultime Notizie dalla rete : Reiterazione nella

L'Occhio di Avellino

Tale situazione favorisce ladel reato da parte di soggetti che sono consapevoli dei ...delle illegalità perpetrate contro gli animali selvatici ed in particolare dei traffici sia...Il primo episodio si sarebbe verificatogiornata del 28 gennaio . Qui tre minorenni avrebbero ... Considerato ladel reato, si sono recati nell'abitazione indicata e hanno effettuato ...I Carabinieri della Stazione di Lioni, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato per “Reiterazione nella guida senza patente” un trentenne del posto, già sanzionato per la stessa violazione.Il giovane era già stato sanzionato in precedenza, per lo stesso reato: all’auto è stato applicato il fermo amministrativo I Carabinieri della Stazione di Lioni, a conclusione degli accertamenti, ...